Jahresstart bei Fresenius nach dem Rekordjahr 2018. Fresenius CFO Rachel Empey: "Wir sind zufrieden mit dem Start ins Jahr. Q1 2019: 8,5 Mrd. Euro Umsatz 8 % Plus, währungsbereinigt 5 %. 465 Mio. Euro Gewinn, 3 % Plus, währungsbereinigt Stagnation. Auch die Prognose für 2019 wurde bestätigt: der Umsatz soll 3 bis 6 % wachsen, das Ergebnis allerdings nur stagnieren. "2019 ist für uns ein Investitionsjahr." Investiert wird überall. Doch was bedeutet es für die Dividenden der Zukunft, wenn er Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...