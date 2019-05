Am Wiener Rentenmarkt gingen am Donnerstag die Renditen der beobachteten Staatsanleihen des Bundes leicht zurück. Auch in Europa zeigte sich bei den Fixverzinslichen der Länder der Eurozone ein deckungsgleiches Bild - aliquot gab es geringe Kursgewinne bei den "Bonds".Bei den Konjunkturdaten standen die Einkaufsmanagerindizes ...

