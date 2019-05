Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS-Reg: CNI Nordic 5 AB / Pressmeddelande/Börsmeddelande CNI Nordic 5 AB: CNI Nordic 5 AB investerar i Zimpler AB (nyheter med ytterligare funktioner) 2019-05-02 / 16:30 Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. *Pressmeddelande Stockholm 2019-05-02* *CNI Nordic 5 AB investerar i Zimpler AB* *CNI Nordic 5 AB har investerat i Zimpler AB, ett bolag som tillhandahåller smidiga betalningslösningar.* Investeringen blir CNI Nordic 5 AB:s sjunde portföljbolagsinvestering. Man blir minoritetsägare i Zimpler och investerar cirka 15 mkr, vilket utgör ungefär 6% av bolagets totala portfölj. Zimpler är ett Göteborgsbaserat fintechbolag som till övervägande del tillhandahåller smidiga betalnings- och transaktionslösningar för reglerade operatörer av onlinespel. Bolaget genererar en samlad plats för samtliga betalningar med enkel åtkomst från tex en mobil enhet. Bolaget står under tillsyn av finansinspektionen För ytterligare information, kontakta Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB Telefon: 0704442250 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 2 maj 2019 klockan 16:30 Ytterligare egenskaper: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JEQOWICLJY [1] Dokument titel: Pressmeddelande CNI Nordic V AB 806669 2019-05-02 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=85e7b6050255761fed065b478ca1b55a&application_id=806669&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 10:30 ET (14:30 GMT)