LONDON - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im April etwas mehr als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 0,4 Punkte auf 47,9 Punkte gestiegen, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mit. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,8 Punkten gerechnet. Vor allem die südeuropäischen Volkswirtschaften wie Italien, Spanien und vor allem Griechenland sorgten für positive Überraschungen.

WASHINGTON - Die US-Industrie hat im März mehr Aufträge erhalten als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat seien die Ordereingänge um 1,9 Prozent gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Anstieg von 1,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat war der Auftragseingang um revidierte 0,3 Prozent (zunächst: -0,5) gefallen. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 0,8 Prozent zu.

POTSDAM - Die Grünen halten in der von Juso-Chef Kevin Kühnert losgetretenen Debatte über Sozialismus eine Enteignung von Autokonzernen für den falschen Weg. Sie wollen stattdessen die Marktwirtschaft schnell ökologischer machen. Volkswagen sei teilweise in staatlichem Besitz, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter am Donnerstag in Potsdam zum Auftakt einer zweitägigen Klausur der Bundestagsfraktion. "Die Teilstaatlichkeit oder auch Staatlichkeit ist hier nicht die Antwort." Es brauche klare Vorgaben und Gesetze.

CARACAS - Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat nach dem gescheiterten Umsturzversuch der venezolanischen Opposition das Militär auf die Verteidigung seiner sozialistischen Regierung eingeschworen. "Die Bolivarischen Streitkräfte stehen vor einer historischen Aufgabe. Soldaten des Vaterlandes: Die Stunde des Kampfes ist gekommen", sagte er am Donnerstag in der Festung Tiuna in Caracas vor Tausenden Soldaten. "Wir müssen das heilige Feuer der militärischen Werte entfachen, um den Imperialismus, die Verräter und Putschisten zu besiegen."

WASHINGTON - In den USA ist die Produktivität im ersten Quartal überraschend deutlich gestiegen. Sie habe um 3,6 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag laut einer ersten Schätzung mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit dem Jahr 2014. Volkswirte hatten nur mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent gerechnet. Im Vorquartal war die Produktivität noch um revidierte 1,3 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Anstieg von 1,9 Prozent ermittelt worden.

WASHINGTON - In den USA hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend nicht verändert. In der vergangenen Woche habe die Zahl der Anträge unverändert bei 230 000 gelegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 215 000 Anträgen gerechnet. Mitte April war bei 193 000 der niedrigste Stand seit etwa 50 Jahren erreicht worden.

PRAG - Die tschechische Notenbank hat den Kurs einer geldpolitischen Straffung wie erwartet fortgesetzt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent angehoben, teilte die Zentralbank am Donnerstag mit. Volkswirte hatten diesen Zinsschritt erwartet. Der Leitzins bestimmt, zu welchen Konditionen sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank mit Geld versorgen können.

LONDON - Die britische Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, beträgt ihr Leitzins weiterhin unverändert 0,75 Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Zins seit vergangenem Sommer, als die Zentralbank eine leichte Zinserhöhung beschlossen hatte. Analysten hatten mit der aktuellen Entscheidung gerechnet.

