Berlin (ots) - Nicht nur die Rosinenbomber der Westalliierten erinnern am Sonntag, dem 12. Mai 2019, an Berlins schwere Zeiten. Auch der weltweit berühmte russische Turetsky Chor und die Band Soprano werden am 12. Mai an die Vergangenheit erinnern, nämlich an die Befreiung Nazi-Deutschlands vor 74 Jahren. Mit dem Programm "Lieder des Sieges" tritt der russische Chor in zwölf Ländern auf. Berlin gehört zu den wichtigsten Stationen.



Am Sonntag, dem 12. Mai 2019, von 17:30 bis 18:15 Uhr findet ein Pressegespräch mit dem Gründer und Leiter des Turetsky Chores, Michail Turetsky, und weiteren Repräsentanten aus Moskau und aus Berlin statt. Der Pressetermin läuft auf Deutsch und Russisch. Ort ist der Bühnenbereich des Open Air Konzerts auf dem Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte (U-Bahn-Station Stadtmitte).



Um 19:00 Uhr beginnt das Open Air Konzert auf dem Gendarmenmarkt.



Um Anmeldung wird gebeten. Den angemeldeten Journalisten ist im Konzert ein Sitzplatz in den VIP- und Pressereihen gesichert.



Anmeldungen und Interviewwünsche sind ab sofort möglich.



