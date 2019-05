Derzeit ist China das einzige Land, in dem in kommerziellem Umfang Graphit zum Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien, so genanntes Kugelgraphit, hergestellt wird, schreiben die Experten von Roskill in einem aktuellen Bericht. 2018 wurden in der Volksrepublik demzufolge mehr als 100.000 Tonnen des gefragten Materials - fast ausschließlich für die Herstellung von Anodenmaterial - produziert. China, so die Analysten weiter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...