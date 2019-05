Markus Söder fordert eine neue Diskussion um die Grenzsicherung in Europa. Die EU-Kommission müsse den Schengen-Raum nach der Europawahl neu bewerten.

CSU-Chef Markus Söder fordert nach der Europawahl eine Überprüfung des sogenannten Schengen-Raums in Europa. An den Grenzen zwischen diesen Ländern entfallen in der Regel sämtliche Grenzkontrollen. Der Schengen-Raum müsse auf den Prüfstand gestellt werden, "wer ist dabei, wer ist nicht dabei", sagte der bayerische Ministerpräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...