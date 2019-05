Zürich (ots) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) kritisiert

das Schweizer Regime der Bankenaufsicht. Er fordert, dass die

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Prüfgesellschaften wie Deloitte,

EY, KPMG und PwC direkt mandatieren und bezahlen soll für die

reguläre Aufsichtsprüfung bei Banken und Versicherungen. Bislang tun

dies die beaufsichtigten Finanzinstitute selbst, was Paul Mathieu in

der «Handelszeitung» kritisiert, der für den IWF den Schweizer

Finanzsektor begutachtet hat.



«Man kann den Anschein von Einflussnahme auf Audits und

Interessenkonflikte erkennen», sagt IWF-Mann Mathieu, der von einer

Konzentration bei den Auditkonzernen spricht.



Die Good Practice verlange aber, dass die Aufseher für alle

Aufsichtstätigkeiten voll verantwortlich seien. Auch die

Finanzmarktaufsicht selbst hält die IMF-Empfehlung für «sinnvoll»:

«Dies würde aber die Anpassung des gesetzlichen Rahmens bedingen und

die nötige politische Unterstützung voraussetzen.»



Private Prüfkonzerne verdienen hierzulande jährlich über 110

Millionen Franken mit regulären Aufsichtsprüfungen bei

Finanzinstituten, vornehmlich bei Banken. Gemäss Finma gehen über 90

Prozent der Umsätze aus der Aufsichtsprüfung an die

Big-Four-Beratungsgesellschaften Deloitte, EY, KPMG und PwC.



