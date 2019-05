Zürich (ots) - Trotz verschärfter Klimadebatte spürt die

Fluggesellschaft Swiss keinen Rückgang bei den Flugbuchungen.

Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour sagt im Interview mit der

«Handelszeitung»: «Wir sehen derzeit keinen expliziten Greta-Effekt,

also dass Menschen weniger fliegen. Wir glauben auch, dass das

weltweite Mobilitätsbedürfnis weiter steigen wird.» Zudem investiere

Swiss 8 Milliarden Franken in treibstoffeffiziente Flugzeuge, das

reduziere die CO2- und Lärmemissionen. «Aber auch ein effizienteres

System bei der Flugsicherung mit optimierten Flugrouten würde

diesbezüglich helfen. Darüber hinaus kann jeder einzelne mittels

entsprechender Kompensationsmöglichkeiten seinen Beitrag dazu

leisten», so Tamur Goudarzi Pour.



Mit Blick auf die geplante Premium-Economy-Class, die es bei der

Swiss ab dem Jahr 2021 geben wird, sagt der Swiss-Kommerzchef, dass

das neue Angebot nicht die Business-Class kannibalisieren werde: «Die

Erfahrung zeigt eindeutig, dass es überwiegend Fluggäste aus der

Economy-Class mit dem Wunsch nach mehr Komfort sind, die das buchen.»

Zudem berichtet Tamur Goudarzi Pour darüber, dass die Airline an

einer neuen Business-Class arbeite.



