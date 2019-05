Die Suche nach Fachkräften wird immer schwerer. Viele Unternehmen suchen vor allem voll ausgebildete Fachkräfte. Aber die sind immer schwerer zu finden. Dabei erledigen heute schon 70?% der sogenannten »Ungelernten« Aufgaben und Standardtätigkeiten von Fachkräften. Mitarbeiter, die über langjährige Erfahrung verfügen, aber eben nicht über einen Ausbildungsabschluss.

Ein neuer Test legt dar, was Menschen mit Berufserfahrung können. Das Testverfahren »Myskills« zeigt, welches berufliche Handlungswissen sich Arbeitnehmer am Arbeitsplatz angeeignet haben, die keinen formalen oder in Deutschland anerkannten Berufsabschluss haben (Bild?1). Das können Geringqualifizierte, Quereinsteiger oder Menschen sein, die längere Zeit nicht in ihrem Beruf arbeiten konnten. Aber z.?B. auch Flüchtlinge aus Syrien oder Zuwanderer aus Osteuropa.

Myskills-Tests gibt es mittlerweile für 30 Berufe, von denen die meisten bereits bundesweit in allen Arbeitsagenturen und Jobcentern verfügbar sind. Darunter die Tests für die Berufe Industrieelektriker/in (Fachrichtung Betriebstechnik) und Elektroniker/in (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik).

Myskills ist ein computergestützter, videobasierter Test, der vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur durchgeführt wird. Um Sprachbarrieren zu verringern, ist der Test in sechs Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Arabisch, Farsi, Russisch und Türkisch. Er dauert ungefähr vier Stunden. Den Teilnehmern werden ca. 120 Fragen zu konkreten beruflichen Handlungssituationen gestellt.

Testentwickler Thomas Knipper im Gespräch

Wir sprachen mit dem Ausbildungsleiter Thomas Knipper über die Möglichkeiten des Einsatzes des Myskills-Tests. Herr Knipper arbeitet im Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie GmbH und ist verantwortlich für die Facharbeiter- und Meisterausbildung aller Elektroberufe in der Industrie. Als Fachexperte war er wesentlich an der Entwicklung des Myskills-Tests im Beruf »Industrieelektriker (Fachrichtung Betriebstechnik)« beteiligt.

»de«: Was genau ist Myskills?

T. Knipper: Bei Myskills handelt es sich um ein neu entwickeltes Testverfahren, mit dem die vorhandenen beruflichen Handlungskompetenzen von Menschen sichtbar gemacht werden können, die zwar Berufserfahrung haben, aber keinen formalen oder in Deutschland anerkannten Berufsabschluss vorweisen können. Dazu gehören Geflüchtete und Asylbewerber ebenso wie Geringqualifizierte, Quereinsteiger oder arbeitslose Menschen. Gerade die im Ausland erworbenen Abschlüsse und Fähigkeiten von Flüchtlingen werden im Elektrobereich in Deutschland oft nicht anerkannt oder waren bisher oftmals nicht richtig feststellbar. Mit Myskills können Arbeitgeber und Arbeitsvermittler nun sehr gut erkennen, welche einsetzbaren beruflichen Handlungsfähigkeiten schon vorhanden sind und in welchen Kompetenzbereichen noch Schulungsbedarf besteht. Das kann gerade in der Elektroindustrie, wo im Moment Fachkräfte dringend gesucht werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...