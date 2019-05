Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Valneva SE VZ -10% auf 0,036, davor 8 Tage ohne Veränderung , HTI -2,86% auf 0,34, davor 6 Tage ohne Veränderung , Agrana 0% auf 20, davor 3 Tage im Plus (4,28% Zuwachs von 19,18 auf 20), Warimpex 0% auf 1,39, davor 3 Tage im Plus (8,59% Zuwachs von 1,28 auf 1,39), Porr -2,11% auf 23,2, davor 3 Tage im Plus (1,28% Zuwachs von 23,4 auf 23,7), Gurktaler AG VZ +0,57% auf 8,75, davor 3 Tage ohne Veränderung , Immofinanz +0,74% auf 23,02, davor 3 Tage im Minus (-1,85% Verlust von 23,28 auf 22,85). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Andritz 37,82 (MA100: 41,78, xD, davor 20 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:AMS 41,94 (MA200: 38,78, xU, davor 328 Tage unter dem MA200), DO&CO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...