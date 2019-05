Mainz (ots) - Freitag, 3. Mai 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gartenmöbel-Trends - Die Freiluftsaison hat begonnen Elektrische Putzhelfer - Was taugen Saugroboter und Co.? Frittierte Geflügelspieße - Ein Rezept von Armin Roßmeier



Gast im Studio: Jan-Gregor Kremp, Schauspieler







Freitag, 3. Mai 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Streit um Deponie - Bürger wehren sich gegen Erweiterung Von der Zeitung in den Friseursalon - Leben nach einem Burn-out Expedition Wangels - Warten auf den Trecker







Freitag, 3. Mai 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn



ORF-Moderator Wolf in Bedrängnis - Österreich und die Pressefreiheit Neuer König für Thailand - Vorbereitungen auf die Krönungsfeier ZDF in Wilhelmshaven - Jugendliche und die EU-Wahl







Freitag, 3. Mai 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Auszeit in Halle an der Saale - Zwischen Süßem und Historie







Freitag, 3. Mai 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Désirée Nosbusch bei Proben - Moderation beim "Deutschen Filmpreis" Thomas Anders auf Tour - Generalprobe und Auftakt in Erfurt Die Promi-Looks der Woche - Modische Ahas und Najas



