Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 78 Euro belassen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns hätten sich seit Jahresanfang deutlich schlechter als die Branche entwickelt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem bewege sich der Kurs nun an seinem Kursziel. Positive Kurstreiber sieht Udeshi in nächster Zeit allerdings kaum./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 04:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 04:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0139 2019-05-02/19:23

ISIN: DE000WCH8881