Der Arbeitskampf bei Amazon geht in die nächste Runde: Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag bekannt gab, haben die Mitarbeiter an den Amazon-Standorten Werne und Rheinberg (BW), Koblenz (RP), Bad Hersfeld (Hessen) sowie Leipzig (Sachsen) erneut ihre Arbeit niedergelegt.

Nach Verdi-Angaben werden die Streiks in Koblenz vorläufig bis zum 3. Mai andauern. Für die restlichen Standorten ruft man noch bis Samstag zum Ausstand auf.

