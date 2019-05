Während es in der verkürzten Woche nach Ostern noch deutlich aufwärts ging, kommt die Wirecard-Aktie in dieser Woche nicht so richtig vom Fleck. Nach leichten Kurszuwächsen am Montag notierte die Aktie bereits am Dienstag etwas tiefer, am Donnerstag ging es sogar um mehr als 2 Prozent abwärts. Dabei hätten die Anleger doch eigentlich allen Grund positiv gestimmt zu sein.

Die Vorwürfe der unrechtmäßigen Bilanzierung konnten entkräftet werden und die jüngsten Zahlen unterstreichen die unverändert ...

