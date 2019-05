Halle (ots) - Wirtschaftspolitisch, das ist wahr, liegt Kühnert schief. Seine Ideen zur "Kollektivierung" von BMW bis zum Verbot, mehr als nur die eigene Wohnung erwerben zu können, würden die Wirtschaft bremsen, dem Standort Deutschland schaden und damit auch dem hiesigen Sozialstaat. Es bleibt dabei, auch wenn Linke aller Schattierungen es nicht gerne hören: Alles Geld, das verteilt werden soll, muss zunächst einmal verdient werden - in einer Welt voller fleißiger, innovativer Wettbewerber. Gesellschaftspolitisch allerdings tippt Kühnert sensible Punkte an. Kann ich künftig noch meine Wohnung bezahlen? Was wird aus meinem Job in der Industrie?



