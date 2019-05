Russische Jets sollen bei einem Luftangriff Zivilisten getötet haben. Die Sorgen wachsen, Syriens Regierung könnte eine Offensive auf das Rebellengebiet beginnen.

Die Eskalation der Gewalt in Syriens letzter großer Rebellenhochburg Idlib geht Aktivisten zufolge den dritten Tag in Folge weiter. Bei einem Luftangriff auf den Ort Kansafra seien ein Ehepaar und zwei seiner Kinder getötet worden, meldete die Rettungsorganisation Weißhelme am Donnerstag.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte machte russische Jets für den Angriff verantwortlich. Moskau ist in dem Bürgerkrieg ein wichtiger Verbündeter der syrischen Regierungstruppen. Ein Rebellensprecher warf Russland vor, sich nicht an das für die Region vereinbarte Deeskalationsabkommen zu halten.

Nach Angaben des russischen Militärs wurde dessen Luftwaffenbasis Hamaimim mehrfach beschossen. Es habe ...

