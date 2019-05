Köln (ots) -



In gut drei Wochen wird das neue Europäische Parlament gewählt - und eine Mehrheit der Deutschen äußert aktuell starkes Interesse an der Wahl. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen mit 1.005 Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben. 17 Prozent der Befragten gaben an, sehr stark an der Wahl zum Europäischen Parlament interessiert zu sein, 36 Prozent sind stark interessiert, 37 Prozent weniger stark und 10 Prozent haben gar kein Interesse. Im Mai 2014 waren im Vergleichszeitraum, also 3,5 Wochen vor der Wahl, 8 Prozent sehr stark interessiert an der Wahl und 27 Prozent stark interessiert, während 48 Prozent weniger und 16 Prozent gar nicht interessiert waren.



Bei der Europawahl bewerben sich Spitzenkandidaten der europäischen Parteien auch um das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission. Für die europäischen Christdemokraten tritt der Fraktionschef der Christdemokraten im Europäischen Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, an. Für die europäischen Sozialdemokraten der niederländische EU-Kommissar Frans Timmermans. Aktuell würden 29 Prozent (+/- 0 im Vgl. zum Vormonat) der Befragten Weber als Kommissionspräsidenten bevorzugen und 26 Prozent Timmermanns (+2 im Vgl. zum Vormonat). 12 Prozent geben an, keinen von beiden zu bevorzugen (+3) und 26 Prozent kennen einen oder beide Kandidaten nicht (-7).



Bei der Sonntagsfrage zur Europawahl erreicht die Union 29 Prozent (-1), die SPD 19 Prozent (+2). Die Grünen sind unverändert bei 19 Punkten; die Linke ebenfalls unverändert bei 7 Prozent. Die AfD verliert einen Punkt und liegt bei 10 Prozent. Die FDP liegt unverändert bei 7 Prozent. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen mit 1.505 Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.



Die anderen Parteien erreichen 9 Prozent (+/- 0). Alle Einzelparteien bei den anderen Parteien liegen in der aktuellen Umfrage jeweils unter 3 Prozent. Wegen der bei Europawahlen fehlenden Sperrklausel haben auch Parteien mit einem Stimmanteil von 1 Prozent und weniger Chancen auf ein Mandat. 2014 erhielten die Freien Wähler, die Piraten, die Tierschutzpartei, die NPD, die Familienpartei, die ÖDP sowie DIE PARTEI jeweils einen Sitz.







Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.005 Befragte; Sonntagsfrage: 1.505 Befragte - Erhebungszeitraum: 29.04.2019 bis 30.04.2019; Sonntagsfrage: 29.04 bis 30.04.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Die Fragen im Wortlaut:



Am 26. Mai findet die Wahl zum Europäischen Parlament, die Europawahl statt.



Wie stark interessieren Sie sich für diese Europawahl?



Bei der Europawahl im Mai bewerben sich Spitzenkandidaten der europäischen Parteien um das Amt des Präsidenten der europäischen Kommission. Für die europäischen Christdemokraten tritt der Fraktionschef der Christdemokraten im Europäischen Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, an. Für die europäischen Sozialdemokraten der niederländische EU-Kommissar Frans Timmermans. Wen würden Sie persönlich als Kommissionspräsidenten bevorzugen: Manfred Weber oder Frans Timmermans? Wenn Sie Manfred Weber und/oder Frans Timmermans nicht kennen, sagen Sie mir das bitte.



Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Europawahl wäre?



