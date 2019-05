Ende April legte Amazon seine Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres offen, parallel kündigte der Onlineriese an, das Prime-Angebot optimieren zu wollen: Dabei werden die Lieferzeiten im Fokus stehen - was das laut Analysten bedeutet.Das US-amerikanische E-Commerce-Unternehmen Amazon glänzte mit einem Rekordgewinn zum Start des neuen Geschäftsjahres - der Online-Handel floriert. Allerdings verzeichnete Amazon ein leichtes Abflauen des Zuwachses. Deshalb kündigte der Konzern an, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...