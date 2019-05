"Die Welt" zu Merkel/Afrika-Reise:

"Der Bundesregierung ging es bei der Afrika-Offensive vor allem um ein Feigenblatt, um das Desaster der Flüchtlingskrise zu überdecken. Jetzt, wo das Thema Migration kleiner ist, wo Italien die Grenze am Mittelmeer dicht gemacht hat, ist Afrika nicht mehr so wichtig. Merkel besuchte nun drei Länder an einem Tag in Afrika. Ein Affront für die Symbol-sensiblen Afrikaner. Oder einfach: Symbolpolitik."

