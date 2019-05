"Rheinpfalz" zu Mitgliederprognose/Kirchen:

"Die gestern vorgelegten Zahlen der Freiburger Kirchenstudie offenbaren nichts Überraschendes. Wer sonntags (.) einen Gottesdienst besucht, findet in der Kirche reichlich leere Plätze vor. Und im Gemeindeblatt stehen mehr Trauerfälle als Taufen. So weit, so betrüblich. Das kann man nun alles hochrechnen. Das sollten die Kirchen auch. Denn sie tragen große Verantwortung in diesem Land. Für Pfarrer und Kirchgebäude, aber genauso für Kindergärten, Krankenhäuser und viele andere soziale Einrichtungen. (.) Wenn die Kirchensteuereinnahmen schwinden, trifft das alle Bundesbürger, egal, was sie vom christlichen Glauben halten mögen."/yyzz/DP/he

