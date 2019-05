"Berliner Morgenpost" zu 1. Mai:

"Auch in diesem Jahr ist der 1. Mai in Berlin weitestgehend friedlich geblieben. Das hängt auch mit einer nahezu perfekten Polizeitaktik zusammen. Die Berliner Behörde agierte hoch professionell und wie aus dem Lehrbuch. Legt man die Krawall-Statistiken übereinander, ist das bereits der dritte in weiten Teilen friedliche 1. Mai unter Innensenator Andreas Geisel (SPD). Das hat vor ihm kein anderer Berliner Innensenator geschafft. Und nach ihrer bestandenen Bewährungsprobe im vergangenen Jahr, als Polizeipräsidentin Barbara Slowik erst neu im Amt war, ist der diesjährige friedliche Verlauf der Mai-Demonstrationen auch ihr Erfolg."/yyzz/DP/he

