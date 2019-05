Die Deutsche Bahn macht Fortschritte beim geplanten Verkauf ihrer Tochter Arriva. Deren Busse und Züge fahren in 14 europäischen Ländern, der Verkauf soll Milliarden für die Eisenbahn in Deutschland bringen. "Es gibt eine Reihe von Interessenten", hieß es aus Konzernkreisen kurz vor Ablauf der Interessenbekundungsfrist an diesem Freitag. Auf das Unternehmen mit 53 000 Mitarbeitern haben demnach Finanzinvestoren und Infrastrukturunternehmen ein Auge geworfen, aber auch Konkurrenten der Bahn. Konkrete Kaufangebote müssen sie bis September vorlegen.

Die Bahn hatte Arriva 2010 gekauft, der jährliche Umsatz wuchs seitdem unter anderem durch Zukäufe von 3,1 auf 5,4 Milliarden Euro. Gut 60 Prozent davon erwirtschaftet das Unternehmen in Großbritannien, wo es auch seinen Sitz hat. Parallel zum Verkauf bereitet die Bahn auch einen möglichen Börsengang von Arriva vor./bf/DP/zb

AXC0018 2019-05-03/05:40