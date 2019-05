Eine neue Studie hat die weltweiten Rahmenbedingungen für Existenzgründer verglichen. Ergebnis: Deutschland liegt in wichtigen Bereichen zurück.

Im Mai 1929 besuchte Joseph Schumpeter in München die Mitgliederversammlung des Zentralverbands der deutschen Metallwalzwerks- und Hüttenindustrie. Dort hielt der berühmte Ökonom einen Vortrag über die "Ökonomie und Psychologie des Unternehmers", in dessen Zentrum der folgende Satz stand: "Die wahre Funktion des Unternehmers besteht darin, neue technische und kommerzielle Kombinationen in die Praxis umzusetzen oder, populär gesagt: Träger des wirtschaftlichen Fortschritts zu sein". Exakt 90 Jahre später hat sich an Aussagekraft und Wahrheitsgehalt dieses Satzes nichts geändert. Allerdings wollen ihn offenbar immer weniger Menschen aktiv umsetzen. 2018 ist die Zahl der Existenzgründer in Deutschland nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW erneut gesunken, nachdem es bereits in den drei Jahren zuvor starke Rückgänge gegeben hatte. Mit 547.000 Personen lag die Zahl der Neu-Unternehmer rund zwei ...

