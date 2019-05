Die amerikanische Fastfoodkette Dunkin' Brands Group Inc. (ISIN: US2655041000, NASDAQ: DNKN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,375 US-Dollar ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 12. Juni 2019 (Record date 3. Juni 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,50 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 73,60 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,04 Prozent (Stand: 2. Mai 2019). Im ersten ...

