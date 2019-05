Die französische Bank Societe Generale (SocGen) ist schwach in das neue Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen die Erträge leicht und der Gewinn stark zurück. Unter dem Strich verdiente die Bank 631 Millionen Euro und damit 26 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie der BNP-Paribas-Konkurrent am Freitag in Paris mitteilte. Die Erträge sanken um knapp zwei Prozent auf 6,2 Milliarden Euro.

Die Rückgänge sind für Experten keine Überraschung, nachdem die Bank zuletzt vor allem im Investmentbanking und im heimischen Filialgeschäft Probleme hatte. Konzernchef Frederic Oudea hatte deshalb bei der Vorlage der Jahreszahlen angekündigt, dass der Sparkurs verschärft wird - dabei gibt es vor allem Einschnitte im Handelsgeschäft, das zuletzt besonders schlecht lief./zb/mis

ISIN FR0000131104 FR0000130809

