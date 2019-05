Der amerikanische Klinikbetreiber U.S. Physical Therapy Inc. (ISIN: US90337L1089, NYSE: USPH) zahlt eine Quartalsdividende von 27 Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 14. Juni 2019 (Record date: 17. Mai 2019). Auf das Jahr gerechnet kommen 1,08 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 115,96 US-Dollar (Stand: 2. Mai 2019) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,93 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...