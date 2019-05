The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0RU2 DZ BANK IS.A1120 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RV0 DZ BANK IS.A1121 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RW8 DZ BANK IS.A1122 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RX6 DZ BANK IS.A1123 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0413900558 BCO SANTAND. 19/31 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US345397ZR75 FORD MOTO.CR 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US46647PBD78 JPMORG.CHASE 19/30 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US64110LAT35 NETFLIX 19/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US883203CA75 TEXTRON 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286Q86 USA 19/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1991125896 CIBC 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1991186500 YORKSH.BLDG 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1991397545 BCO SABADELL 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA 2QAA XFRA BMG070252017 AURIS MEDICAL HLDG SF-,02 EQ00 EQU EUR N

CA 7N11 XFRA CA69644D1087 PALLADIUM ONE MNG INC. EQ00 EQU EUR N

CA A7PA XFRA FR0013410370 AUPLATA EO -,80 EQ00 EQU EUR Y

CA BBEG XFRA IE00BJK9HD13 JPM ICAV-BETAB.EO GBD EOA EQ00 EQU EUR Y

CA BBTR XFRA IE00BJK9HH50 JPM-BETAB.US TR.BD DLA EQ01 EQU EUR Y

CA CI7 XFRA PLCTINT00018 CI GAMES S.A. ZY -,01 EQ01 EQU EUR N

CA 6P5 XFRA PLPLAYW00015 PLAYWAY S.A. ZY-,10 EQ01 EQU EUR N

CA 0X4 XFRA US00848H1086 AGEX THERAPEUTICS DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 0Q3 XFRA US08862E1091 BEYOND MEAT INC. EQ01 EQU EUR N

CA BL43 XFRA US10807Q7007 BRIDGELINE DIG. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA C7C1 XFRA US18453H1068 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01 EQ01 EQU EUR N