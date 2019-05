FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HLW XFRA PG0009067821 HIGHLDS PACIFIC KI-,40

AVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1

0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10

G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10