Eine neue Untersuchung zeigt: Es gab in den ersten Monaten des Jahres weniger Flugverspätungen und Ausfälle als 2018, aber mehr als in den Jahren davor. Und die Kosten treffen die Airlines härter als früher.

Eigentlich könnten alle Luftfahrtmanager heute guter Laune sein. Nach einer ersten Bilanz gab es im Flugverkehr über Ostern keine größeren Pannen. Die Branche habe die "erste Bewährungsprobe bestanden", jubelte heute früh Ralph Beisel, Chef des Dachverbands der deutschen Verkehrsflughäfen (ADV), "und das trotz des beachtlichen Mehrverkehrs."

Doch ein durchschlagender Erfolg war die ganz Anstrengung nicht. Eine exklusive Untersuchung des Hamburger Fluggastrechte-Portals Myflyright für die WirtschaftsWoche zeigt: Auch in diesem Jahr ist die Zahl der stark verspäteten oder ausgefallenen Flüge extrem hoch. Zwar gab es in den ersten drei Monaten rund ein Viertel weniger Flugpannen als im Rekordjahr 2018. "Doch es waren immer noch rund 40 Prozent mehr Passagiere von Absagen und stark verspätete Flüge betroffen als in den Jahren 2016 und 2017", sagte Myflyright-Chef Igor Maas.

Laut einer Berechnung des Unternehmens litten von Januar bis Ende März gut 722.000 Flugreisende in Deutschland unter Ausfällen oder Verspätungen von mehr als drei Stunden. Im vorigen Jahr waren es im gleichen Zeitraum gut 975.000, doch 2017 nur 517.000 Passagiere. In Europa trafen die Probleme im ersten Quartal 2019 knapp 3,7 Millionen Reisende nach fast 4,9 Millionen 2018 und 2,5 Millionen 2017.

Das wird besonders Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht besonders freuen. "Wir haben rund 250 ...

