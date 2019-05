Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Unilever PLC von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 4325 auf 5060 Pence angehoben. Der Konsumgüterhersteller habe seine Wettbewerbsfähigkeit und sein Wachstumsprofil verbessert, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut dem Unternehmen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von drei bis fünf Prozent sowie solide Fortschritte bei den Margen zu. Angesichts nicht angebrachter Anlegersorgen sei die Aktie im Vergleich zu den Papieren der Wettbewerber Nestle und Procter & Gamble unterbewertet./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 03:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-05-03/08:07

ISIN: GB00B10RZP78