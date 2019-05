Tagesgewinner war am Donnerstag Signature AG mit 9,84% auf 0,67 (92% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,84%) vor Lion E-Mobility mit 6,78% auf 3,15 (111% Vol.; 1W 4,65%) und Advanced Micro Devices, Inc. mit 5,52% auf 28,29 (152% Vol.; 1W 2,28%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -28,00% auf 0,01 (172% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -30,00%), Thomas Cook Group mit -14,96% auf 22,11 (147% Vol.; 1W -17,07%), TTM Technologies, Inc. mit -8,30% auf 12,05 (288% Vol.; 1W -10,81%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (28896,55 Mio.), Rio Tinto (24794,31) und GlaxoSmithKline (23840,65). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Garmin (1811%), Cree (561%) und Beghelli (478%). Die beste Aktie in der ...

