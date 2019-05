Die Erste Group hat im 1.Quartal den Nettogewinn von 336,1 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 377,0 Mio. Euro gesteigert. "Ein Erfolg auf den wir besonders stolz sind, da dieses Ergebniswachstum organisch getragen ist und aus dem operativen Geschäft kommt. Das Kundengeschäft wächst stetig, was sich in einem höheren Zinsüberschuss (+7,2% YoY), einem höheren Provisionsüberschuss (+1,9% YoY) und einem außergewöhnlich kräftigen Anstieg unseres Handelsergebnisses niederschlug - alles Faktoren, die zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses führten", erläutert CEO Andreas Treichl. Die Erste Group hat für 2019 ein ROTE-Ziel von über 11% (basierend auf dem durchschnittlichen um immaterielle Vermögenswerte ...

