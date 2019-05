Debüt am KMU-Anleihen-Markt - die TERRAGON AG wird ihre erste Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 6,5% p.a. und einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt anbieten. Das teilte das Unternehmen heute mit. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot (Zeichnungsphase vom 09. bis 14. Mai 2019) in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Europa.

TERRAGON beabsichtigt nach eigenen Angaben, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur Finanzierung neuer Projekte und allgemein zur Optimierung der Finanzierungsstruktur zu verwenden.

ANLEIHE CHECK: Die Anleihe (WKN A2GSWY) hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit einem festen Zinskupon von 6,5% p.a. ausgestattet. Die Mindestanlagesumme liegt bei 1.000 Euro. Voraussichtlich ab dem 24. Mai 2019 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen werden. ...

