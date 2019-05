Sollte dem DAX die Kraft ausgehen, wäre zunächst ein Rücklauf bis 12.200 und dann 12.000 Punkte zu erwarten. Von hier könnte der DAX dann aber erneut ansteigen und Kurs auf 12.500 Punkte nehmen.

Rutscht der Index allerdings unter die Marke von 12.000 Punkten, wäre mit einem Rücklauf bis 11.800 und in Folge wohl auch bis 11.500 Punkte zu rechnen. Denn um 11.550 und 11.780 Punkte befinden sich noch offene Gaps. Beide Gaps sollten wieder geschlossen werden, so dass ein Kursrücklauf in diese Bereiche wahrscheinlich ist.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.345 Punkten, vorbörslich bei 12.320 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.200, 12.000, 11.780 und 11.550 Punkten, nach oben bei 12.450/12.500 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer und Trendkanal beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale ...

