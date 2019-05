Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Papiere von Hugo Boss auf die "Alpha List" des Hauses gesetzt. Nach relativ uninspierenden Zahlen für das ersten Quartal senkte Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie zwar sein Kursziel von 81 auf 78 Euro, blieb jedoch bei der Einstufung mit "Buy". Die Nachrichtenlage dürfte sich jetzt bessern, so der Experte./ag/zb

