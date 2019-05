Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 17 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern sei operativ und beim Cashflow weiterhin auf keinem guten Kurs, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senke seine Gewinnerwartungen unter die Zielmarken des Managements, was vor allem mit der Werk- und Rohstoffsparte sowie dem Komponentengeschäft in Zusammenhang stehe./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 14:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

