Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hugo Boss von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 64 Euro angehoben. Analyst Alberto D'Agnano passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht und die sehr negative Kursreaktion an. Er bleibt zwar vorsichtig was die Wachstums- und Margenziele für das Gesamtjahr betrifft. Die jüngste Bewertungskorrektur biete aber eine gewisse Absicherung. Zudem dürften kurzfristig Belastungen schwinden und sich die Gewinnentwicklung entsprechend verbessern./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 02:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0082 2019-05-03/08:58