Positiv haben Anleger am Freitagmorgen im vorbörslichen Handel auf die Quartalszahlen von BASF reagiert. Der Kurs stieg auf Tradegate um knapp ein Prozent auf 73 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. In den vergangenen Tagen hatte er unter 75 Euro stagniert nach einer Erholung seit Jahresbeginn.

Alles in allem sollten die Quartalszahlen für Zuversicht sorgen, lautete ein erstes Fazit des Analysten Chetan Udeshi von JPMorgan. Positiv sei vor allem der über den Erwartungen liegende operative Gewinn. Mit Blick auf die Profitabilität der einzelnen Segmente habe die Agrarchemie stark abgeschnitten, gestützt von den von Bayer übernommenen Aktivitäten./bek/stk

