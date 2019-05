Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen von 74 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein schwaches erstes Quartal werde für den Autobauers wohl den Tiefpunkt setzen, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in den Konsensschätzungen aber auch schon berücksichtigt. Er selbst kürzte aber seine Erwartungen bis 2021./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-05-03/09:04

ISIN: DE0005190003