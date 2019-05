Vom Stadion zur Startup-Bühne Visa lädt die Welt ein, Beiträge von Frauen zu Sport, Business und Innovationen zu feiern

Visa bringt Zahlungsinnovationen nach Frankreich mit Sensorischem Marketing, Zahlungen per Armband und der Visa Everywhere Initiative: Women's Global Edition

Als offizieller Partner der FIFA für Zahlungsdienste hat Visa (NYSE: V) heute seine globale Marketingkampagne für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Frankreich 2019 mit dem Titel "One Moment Can Change the Game" ("Ein Augenblick kann das Spiel verändern") präsentiert. Mit der Kampagne werden die bedeutungsvollen Augenblicke in den Mittelpunkt gestellt, die Frauen auf dem Spielfeld wie außerhalb davon schaffen ob es die inspirierenden sportlichen Leistungen auf dem Platz, der Einfluss auf Geschäftsergebnisse in der Vorstandsetage oder die Arbeit für wirtschaftlichen Einfluss zu Hause und in verschiedenen Branchen sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190503005100/de/

Commemorative contactless Visa prepaid cards and payment-enabled wristbands will be available at Visa customer service booths in all official venues at the FIFA Women's World Cup France 2019 (Photo: Business Wire)

Jeden Tag unterstützt Visa Unternehmerinnen, Karteninhaberinnen, Kleinunternehmerinnen und Sportlerinnen. Im Rahmen der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Frankreich 2019 wird das Unternehmen diesen Support noch erweitern und sein laufendes Engagement für Vielfalt und Inklusion unterstreichen.

"Dem Frauenfußball steht eine Trendwende bevor. In diesem Jahr gab es eine Welle der Unterstützung für die Stärkung von Frauen, und die Begeisterung verbreitet sich jetzt mit den ausverkauften Eröffnungs- und Endspielen1 für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Frankreich 2019", sagte Lynne Biggar, Chief Marketing and Communications Officer bei Visa Inc. "Die langjährige Partnerschaft mit der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist mehr als nur ein Sponsoring. Es geht auch darum, Veränderungen auf den Weg zu bringen und den Frauenfußball auf eine neue Ebene zu bringen."

"Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Frankreich 2019 wird das größte Frauensportereignis des Jahres sein, und wir freuen uns, dass Visa zusammen mit uns im Sommer die beste FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft veranstalten wird, die es je gegeben hat", sagte Sarai Bareman, Chief Women's Football Officer bei der FIFA. "Es bedeutet viel für den Frauenfußball, dass wir Partner wie Visa stark an unserem Vorzeige-Event beteiligen. Ich freue mich, den Start der weltweiten Kampagne des Unternehmens unterstützen zu können, bei der sich alles um die Stärkung von Frauen dreht."

Bei der globalen Kampagne wird eine Reihe authentischer Vignetten präsentiert, die von den wahren Geschichten von Fußballspielerinnen inspiriert sind so den Fußballerinnen des Team Visa Lucy Bronze (Großbritannien), Eugenie Le Sommer (Frankreich), Kim Little (Schottland), Dzsenifer Maroszan (Deutschland) und Nadia Nadim (Dänemark). Vor dem Hintergrund des Fußballs zeigt der Film, wie Augenblicke der Akzeptanz und der Stärkung einen tiefgreifenden Einfluss auf das Leben haben können. Maroszan schießt das entscheidende Tor beim Finale der Olympischen Spiele in Rio 2016, Nadim wird als Mitglied des regionalen Unter-15-Teams in Dänemark ausgewählt, nachdem sie als afghanische Geflüchtete in dem Land angekommen ist jede dieser Sportlerinnen hat Augenblicke erlebt, die ihr Leben geprägt und die sie zu Großem inspiriert haben. Die globale Kampagne soll in 33 Märkten aktiviert werden. Es gibt eine Kombination aus Helden- und sozial engagierten Filmen für Fernsehsendungen, digitale Technologien, soziale Medien, Printmedien und den Außer-Haus-Bereich.

Visa vor Ort beim Turnier

Visa nimmt seine bisher größte Investition vor Ort in den Frauenfußball vor und wird zudem mit der neuesten Zahlungstechnologie an allen Veranstaltungsorten für das beste Fanerlebnis sorgen:

1.600 aktualisierte Kassenterminals an neun offiziellen Veranstaltungsorten

An sämtlichen Kassenterminals wird es Sensorisches Marketing von Visa geben: Der Abschluss einer Transaktion wird mit einem speziellen Visa-Sound und einer Animation angezeigt so erhalten die Fans jedes Mal, wenn sie Visa nutzen, die Garantie, die sie wollen

Kontaktfreie Prepaid-Erinnerungskarten von Visa und Armbänder zum Bezahlen werden an allen offiziellen Veranstaltungsorten an Ständen mit Visa-Kundendienst verfügbar sein

Überall in seinem Sponsoring-Portfolio kuratiert Visa exklusive, unvergessliche Erlebnisse für Verbraucher und Kunden aus aller Welt. Bei diesen einmaligen Erlebnissen erhalten die Fans über Visa vor den offiziellen Spielen exklusiven Zugang zum Mittelkreis und zu Team-Warmups. In diesem Jahr ist Visa auf dem Turnier für mehr als 700 Verbraucher aus 28 verschiedenen Ländern und mehr als 65 Kunden aus ganz Europa und Nordamerika da.

Außerhalb des Spielfelds ist die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen eine von vielen Initiativen von Visa, deren Schwerpunkt darauf liegt, Frauen überall auf der Welt zu feiern. Im März 2019 hat Visa die erste globale Visa Everywhere Initiative: Women's Global Edition gestartet und dazu Unternehmerinnen eingeladen, Herausforderungen in den Bereichen FinTech und soziale Auswirkungen anzupacken. Nach einer Reihe regionaler Halbfinale weltweit werden zwölf Startups auf die Bühne kommen und während der Eröffnungswoche des Turniers live auf dem Spielfeld an einem abschließenden Event teilnehmen. Zwei Gesamtsieger werden jeweils 100.000 USD, Mentoring und Zugang auf das Netzwerk von Partnern und Kunden von Visa erhalten.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über alle Geräte und ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für alle Menschen überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte und Mitarbeitenden sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter usa.visa.com/about-visa.html, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html und @VisaNews.

1 https://www.fifa.com/womensworldcup/news/over-720-000-tickets-sold-and-only-50-days-to-go-until-france-2019-kicks-off

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190503005100/de/

Contacts:

Visa Inc.

Sheerin Salimi

shesalim@visa.com