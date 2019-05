Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich gestern zwar gut behauptet, allerdings dürfte das Anstiegspotenzial in Anbetracht robust zu erwartender Konjunktur- und Preiszahlen begrenzt sein, so die Analysten der Helaba.So könnte die EWU-Kernteuerung stärker steigen als erwartet und in den USA seien die Vorgaben für den Arbeitsmarktbericht sehr gut. Zudem würden die Analysten beim ISM-Index des Dienstleistungssektors trotz der Enttäuschung im Verarbeitenden Gewerbe einen Anstieg für wahrscheinlich halten. Damit bleibe der Bund-Future korrekturanfällig, zumal auch von technischer Seite Risiken vorhanden seien. Unterstützungen seien am jüngsten Tief bei 164,84 und an der 55-Tagelinie bei 164,69 zu finden. Entscheidend sei aber die Marke bei 164,06. Erste Widerstände würden die Analysten bei 165,69 und 165,92 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 164,50 und 165,60. ...

