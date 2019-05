Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Metro AG vor Zahlen von 12 auf 13,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nachdem die Aktie zuletzt stark abgeschnitten habe, müsse der Handelskonzern nun fundamentale Verbesserungen abliefern, um dies zu rechtfertigen, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte aktualisierte seine Währungsannahmen und berücksichtigte in seinem Modell einen Verkauf von Real, womit Metro zu einem reinen Großhändler werde./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-03/09:17

ISIN: DE000BFB0019