Nach der feiertagsbedingten Pause an vielen europäischen Börsen haben die meisten Märkte den gestrigen Handelstag mit Abschlägen beendet. Nur in Deutschland konnte der Dax ein leichtes Plus in den Schluss retten, verlor gegen Ende jedoch fast die gesamten während des Handels angesammelten Gewinne. Hauptsächlicher Auslöser für diese Schwäche war die Sitzung der Fed, von der sich einige Marktteilnehmer doch eine Öffnung des Weges in Richtung einer Zinssenkung erhofft hatten, die durch die neutrale Haltung der Fed enttäuscht wurde. Unter den Einzelwerten konnte der österreichische Chiphersteller ams in Zürich an die Rally vom Dienstag anknüpfen und ein weiteres Plus von 10,4% erzielen. Hier halfen auch die ...

