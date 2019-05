Am Freitagmorgen setzt der Dax seine Kurve in einem leichten Plus fort. Unternehmenszahlen von mehreren Konzernen bewegen den Leitindex.

Eine Zahlen-Starke Woche neigt sich dem Ende zu. Am heutigen Freitag werden den Dax noch einmal die Quartalszahlen von Unternehmen wie Adidas, BASF, Audi und RWE bewegen. Zum Börsenstart liegt das Börsenbarometer 0,08 Prozent im Plus, bei 12.345 Punkten.

Der Dax legte am Donnerstag minimalst zu. Der deutsche Leitindex notierte bei Börsenschluss 0,01 Prozent im Plus bei 12.345 Punkten.

Einzelwerte im Fokus

Audi: Audi hat in diesem Jahr bislang enttäuscht. Weil die Ingolstädter VW-Tochter immer noch unter den Problemen der WLTP-Zulassungsstandards leidet, sind die Verkaufszahlen im ersten Quartal um 3,6 Prozent auf 447.000 Fahrzeuge gefallen.

Entsprechend ist der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr von 1,3 auf 1,1 Milliarden Euro gesunken. Die operative Marge ist dadurch erstmals unter die wichtige Marke von acht Prozent gerutscht. Bei der Präsentation der Quartalsbilanz will Audi am Freitag einen Weg aufzeigen, wie in den kommenden Monaten eine Besserung erreicht werden kann. Die Papiere des Konzerns notieren am Freitagmorgen 1,54 Prozent im Plus.

HSBC: HSBC-Chef John Flint stellt die Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres vor. Dank eines florierenden Geschäfts in Asien hat die britische Großbank ihren Gewinn zu Jahresbeginn überraschend kräftig gesteigert. Das Vorsteuerergebnis legte um 31 Prozent auf 6,21 Milliarden Dollar zu und übertraf damit deutlich die Markterwartungen, wie Europas größtes Geldhaus am Freitag mitteilte. Auch das interne Sparprogramm trug dazu bei. Die operativen Kosten sanken um 12 Prozent. Konzernchef John Flint hatte Ausgabensenkungen stärker ins Auge gefasst, nachdem die Bank im vergangenen Jahr die Gewinnziele vor allem wegen schwächelnder Geschäfte in ihren Kernmärkten Großbritannien und China verfehlt hatte. Die Aktie des Konzerns notiert 1,97 Prozent ...

