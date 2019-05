Jeder, der schon einmal einen USB-Stick geöffnet hat, kann die einzelnen Komponenten darin identifizieren: Neben dem oder den Flash-Chips, die die größte Fläche einnehmen, sitzen der Controller-Chip mit USB- und Flash-Interface sowie die Spannungsversorgung. In höherwertigen Speichermedien wie einer SSD mit SATA- oder PCIe-Interface kommt oft noch ein RAM hinzu, das den Transfer besonders beim Schreiben von Daten in den Flash-Speicher beschleunigt.

Für den Einsatz in einer rauen Umgebung ist diese Konfiguration jedoch schlecht geeignet. Schock und Vibrationen belasten die Mechanik und die Kontakte, und Temperaturwechsel im industriellen Maßstab beanspruchen die Lötstellen. Mit einer Single-Chip-Lösung, die alle Komponenten in einem IC-Gehäuse vereint und hermetisch versiegelt, lassen sich diese Problemstellen vermeiden. Das BGA-Gehäuse lässt sich im üblichen Prozess zusammen mit den anderen Schaltungskomponenten auf der Leiterplatte verlöten. Im Folgenden soll der Begriff SSD für alle Speichermedien gelten, bei denen die Flash-Chips über einen Controller unabhängig von der Schnittstelle an ein Host-System angeschlossen sind (Bild 1).

Flash-Technologien

Die Grundlage der Flash-Technologie ist eine zwischen zwei isolierenden Schichten eingeschlossene elektrische Ladung. Beim Beschreiben und Löschen des Speichers sind diese Schichten durch eine erhöhte Spannung kurzzeitig leitfähig, sodass die Ladung sie durchdringen kann. Dies beansprucht die Isolationsschicht; der Isolationswiderstand nimmt im Laufe der Zeit ab und die Zelle altert. Die Hersteller geben in Datenblättern P/E-Zyklen an und meinen damit das Programmieren und Löschen (Erase) der Zelle. Es ist nicht möglich eine einzelne Zelle zu löschen, sondern immer nur einen ganzen Block, sodass das Ändern eines einzigen Bits einen P/E-Zyklus für einen ganzen Block bedeutet.

Um einen digitalen Wert zu bestimmen, ist beim Auslesen die Höhe der Ladung auszuwerten. Bei der Single-Level Cell (SLC) entscheidet ein Komparator, ob der zurückgelesene Spannungswert kleiner oder größer als eine definierte Schwelle ist, und gibt dann 0 oder 1 zurück. Bei der Multi-Level Cell (MLC) ist die Abstufung feiner, sodass sich vier unterschiedliche Spannungspegel als der Zustand zweier Bits (00, 01, 10, 11) interpretieren lassen. In fortgeschrittener Halbleitertechnologie ist die Isolation und damit die Ladungshaltung weiter verbessert, sodass Triple-Level Cells (TLC) acht verschiedene Spannungswerte halten, die sich als drei Bits pro Zelle auswerten lassen. Mit der Quad-Level-Cell-Technologie (QLC) ist der vorläufige Höhepunkt erreicht.

Mit der höheren Integration durch kleinere Strukturen verringern sich zwar die Kosten pro Bit, Haltbarkeit (Endurance) und Übertragungsrate (Performance) des Speichers nehmen jedoch ab. Da die NAND-Hersteller der Nachfrage nach höherer Kapazität folgen, sind SLC-Speicher zu moderaten Preisen kaum noch erhältlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...