Die rückgedeckte Unterstützungskasse kommt in der betrieblichen Altersversorgung in der Regel dann ins Spiel, wenn es um Gutverdiener geht. Denn diese profitieren von den steuerlichen Vorteilen. So hat sie im Beratungsportfolio der ungebundenen Vermittler ihren Platz. In der Vermittlung konzentrieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...