Basis für die neuen Anwendungsmöglichkeiten sind die Rohdaten von wartungsfreien Sensoren, die als Augen und Ohren die benötigten Informationen liefern. Zusammen mit Cloud-basierenden IoT-Systemen können sie künftig digitalisierte Gebäude auch mit der Umgebung vernetzen und machen somit einen wichtigen Schritt in Richtung Smart City. Sensoren dienen in der Gebäudeautomation als Sinnesorgane, die wichtige Informationen liefern, um Heizung, Kühlung, Licht oder andere Gewerke in einem Gebäude intelligent zu steuern. Dadurch tragen sie wesentlich dazu bei, Energie einzusparen und gleichzeitig die Sicherheit sowie das Wohlbefinden von Bewohnern oder Mitarbeitern zu verbessern. Aktuell vernetzt sich diese klassische Automation mit dem Internet der Dinge. Im Zuge dieser Entwicklung bilden Sensoren über Echtzeit-Rohdaten die genaue Nutzung eines Gebäudes virtuell ab, wie zum Beispiel Multimedia, Personenströme, sanitäre Einrichtungen, elektronische Geräte, der Aufzug oder der zum Gebäude gehörige Parkraum. Diese Informationen bilden die Basis für neue Services im Facility Management, um den Ressourceneinsatz von Raum, Personen und Gegenständen zu optimieren.

Die erforderliche Technologie für diese umfassende Digitalisierung sowohl für Bestandsgebäude als auch für Neubauten sind drahtlose Sensoren, die über Funk mit Gateways kommunizieren. Sie erfassen die Rohdaten und liefern diese an IoT-Plattformen wie IBM Watson, Microsoft Azure, Amazon Cloud, Google Cloud oder Apple Icloud zum Speichern, Verarbeiten und Auswerten. Der besondere Vorteil: Funksensoren lassen sich flexibel an verschiedenen Messpunkten, an Möbeln oder Gegenständen platzieren. Dadurch gewinnen sie exakte Informationen für eine effiziente Auswertung, sodass Gebäudebetreiber mithilfe geeigneter Applikationen und Dashboards einen 360-Grad-Blick in Echtzeit auf das Gebäude und dessen Nutzung, aber auch auf die Historie erhalten. In einem weiteren Schritt lässt sich die Intelligenz vom Gebäude auf die Umgebung ausweiten. Das gilt vor allem beim Einsatz batterieloser Funksensoren, die wartungsfrei arbeiten.

Umgebung als Energiequelle

Batterielose Funksensoren nutzen Licht, Bewegung oder Temperaturunterschiede in der unmittelbaren Umgebung als Energiequelle. Bei dieser Form von Energy Harvesting ernten Energiewandler kleinste Energiemengen für den Betrieb und die Funkkommunikation von Sensoren, Schaltern oder auch Aktoren. Für jede Umgebungsenergie gibt es einen entsprechend angepassten Wandler. Ein elektrodynamischer Energiegenerator gewinnt aus Bewegung Energie, beispielsweise durch das Drücken eines Schalters. Innenlicht lässt sich über kleine Solarzellen bereits ab 50 Lux für elektrische Spannung nutzen. Die Königsdisziplin ist die Energieernte aus Temperaturdifferenzen. Hier kann die Kombination aus einem Thermowandler und einem Spannungsverstärker bereits Temperaturunterschiede von zwei Grad Celsius in nutzbaren Strom umsetzen.

Zusätzlich verwendet die batterielose Technologie Module mit einem geringen Energiebedarf und führt alle Aktionen der Sensoren und Aktoren sehr schnell aus. Es sind immer nur die Baugruppen aktiv, die gerade für eine Messung oder die Datenübertragung notwendig sind. Die Sendeleistung beträgt bis zu 10 MW. Dennoch hat die eingesetzte Funkübertragung nur einen Energiebedarf von etwa 50 µW pro Einzeltelegramm aufgrund sehr kurzer Telegramme von nur etwa 1 ms. Das entspricht ungefähr dem Energieaufwand, der für das Heben von einem Gramm Gewicht um 5 mm erforderlich ist. Ein integrierter Langzeitenergiespeicher sorgt bei Bedarf für einen ausreichend großen Energievorrat, der auch ...

