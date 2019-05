Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom 10. bis zum 12. Mai 2019 kommen 450 junge Menschen aus ganz Deutschland in Berlin zu den JugendPolitikTagen zusammen und diskutieren mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft über Empfehlungen und Positionen für die gemeinsame Jugendstrategie der Bundesregierung.



Zu dieser Veranstaltung möchten wir Sie herzlich einladen.



Die JPT19 bieten politisch interessierten und aktiven jungen Menschen die Möglichkeit, Themen aus ihren Lebenswelten auf bundespolitischer Ebene anzusprechen. Dabei treten sie in den Dialog mit Akteuren und Akteurinnen aus acht Bundesministerien und verschiedenen politischen Organisationen. Das Ziel ist es, in unterschiedlichen methodischen Formaten junge Empfehlungen und Positionen zu entwickeln, die die gemeinsame Jugendstrategie der Bundesregierung beeinflussen.



Die JugendPolitikTage werden von Bundesjugendministerin Dr. Franziska Giffey eröffnet. Die Ergebnisse nimmt die Parlamentarische Staatsekretärin bei der Bundesjugendministerin Caren Marks in Empfang.



Selbstverständlich stehen wir Ihnen mit weiteren Informationen, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und Bildern zur Verfügung. Alle Informationen finden Sie unter www.jugendpolitiktage.de.



Erste Bilder der Veranstaltung finden Sie am Freitag, 10. Mai, ab 12Uhr unter www.jpd.li/jpdphotos.



Um eine vorzeitige Anmeldung bei Frau Hein y.hein@jugendpresse.de wird gebeten.



OTS: Jugendpresse Deutschland e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51475 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51475.rss2



Pressekontakt: Yvonne Elfriede Hein



030 394052541 y.hein@jugendpresse.de



Jugendpresse Deutschland Alt-Moabit 89 10559 Berlin