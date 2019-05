In den letzten Jahren gab es bereits zwei Versuche einen neuen Haupteigentümer für Caesars zu finden, diese waren allerdings vergeblich. Daher übt Carl Icahn jetzt Druck auf das Management aus, um von Unternehmensseite her selbst einen Käufer zu finden. Caesars Entertainment ist besonders für die Organisation des prestigeträchtigsten Pokerturniers der Welt, der "World Series of Poker", bekannt. Dabei betreibt das Unternehmen aus den Staaten nicht nur Casinos, sondern auch Hotels und Golfclubs. Als Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell im S&P 500 ist Caesars gerade für Aktivisten wie Carl Icahn ein gefundenes Fressen. Dieser hat seit Februar einen größeren Anteil am Unternehmen aufgebaut, doch was beabsichtigt er damit?

Den vollständigen Artikel lesen ...